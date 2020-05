Coronavirus, in provincia di Trapani ci sono 4 positivi e nessun ricoverato

Sono quattro i casi positivi al Covid 19 in provincia di Trapani. Come abbiamo detto ieri, non ci sono più ricoverati al Covid Hospital di Marsala.

Castelvetrano, Mazara del Vallo, Trapani e Valderice sono i quattro comuni ognuno con un caso positivo, mentre gli altri comuni fino a questo momento coinvolti dall’emergenza epidemica non hanno più nessun contagiato: Alcamo 0; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 0; Paceco 0; Salemi 0.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 7136 tamponi e 4200 test sierologici su personale sanitario, in totale si contano 125 contagiati di cui, 116 guariti e dimessi e 5 deceduti.













