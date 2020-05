Coronavirus, donazioni all’Asp di Trapani: ventilatori polmonari e caschi di protezione da Vigili del Fuoco e Rotary Club di Trapani

Un ventilatore Bilevel di nuova generazione creato per il supporto respiratorio personalizzato è stato donato dagli allievi della Scuola dei Vigili del Fuoco di Trapani all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Lo ha consegnato il Comandante provinciale, Biancamaria Cristini nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani, il direttore sanitario del presidio ospedaliero Paolo Borsellino, Francesco Giurlanda, i dirigenti medici delle Unità operative complesse Medicina, e Anestesia Rianimazione, Cristiano Raimondo e Pietro Pipitone e una rappresentanza di operatori sanitari del nosocomio.

Il respiratore, progettato per i pazienti con insufficienza respiratoria cronica, ha un‘ampia gamma di modalità di ventilazione e di monitoraggio estese che permettono una grande flessibilità, creando così il ventilatore perfetto per una ampia varietà di pazienti che richiedono supporto e ventilazione meccanica a lungo termine …









