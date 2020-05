Coronavirus, cresce il numero dei morti. 8 milioni di italiani potrebbero aver avuto il covid

Sono 76.440 casi attualmente positivi in tutta Italia. Ieri sono aumentati i morti, 262 in più, ma c’è il dato positivo della Lombardia, che scende sotto i 30mila contagi per la prima volta dallo scorso 10 aprile.

Il dati – I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 855 persone, 38 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 11453 persone, 719 meno di ieri. In isolamento domiciliare 64132 persone (-1260 rispetto a ieri).

I dati dell’emergenza sanitaria regione per regione, con i territori italiani epicentro della pandemia che rimangono ancora quelli maggiormente colpiti dal coronavirus seppur in calo rispetto al picco della pandemia. Al primo posto per numero di contagi troviamo infatti la Lombardia, che per la prima volta dallo scorso 10 aprile scende sotto i 3omila casi attualmente positivi, assestandosi più precisamente a 29.956. Segue il Piemonte con 11.891 casi, …









