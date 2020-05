Coronavirus, barbiere a domicilio positivo: 40 famiglie in quarantena nel Nisseno

A pochi giorni dalla riapertura dei barbieri, uno di loro dovrà invece fermarsi e con lui decine di suoi clienti. Lui sessantenne barbiere di Campofranco, piccolo comune di poco più di 2800 anime in provincia di Caltanissetta, andava di casa in casa a servire i suoi clienti per portarsi avanti con il lavoro prima della riapertura di martedì prossimo. Questo almeno fino a ieri sera quando, sottoposto al tampone il sessantenne è risultato positivo al Covid-19.

Così nel piccolo comune del nisseno ben 40 famiglie, che avevano ricevuto la sua visita a domicilio, sono finite in quarantena e nei prossimi giorni saranno sottoposte anche loro al tampone. Sembra che il barbiere sia entrato in contatto con un operatore sanitario che lavora in un comune vicino. Il sindaco Rosario Pitanza attraverso il profilo facebook del comune di Campofranco ha informato i propri concittadini: “E’ risultato …









