Coronavirus, a Trapani una “Filastrocca della speranza”

Distanziamento sociale e lookdown non hanno fermato gli studenti del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani che negli spazi social dell’Istituto hanno postato performance solistiche e di gruppo all’insegna dell’hashtag #shareyourmusictp. In questi luoghi virtuali, ricchi e variegati, abbiamo ascoltato e visto la “Filastrocca della speranza”, un brano delicato, rarefatto e psichedelico composto da Andrea Ferrante, docente di Elementi di composizione presso il conservatorio trapanese, ideatore e curatore del progetto.

«Abbiamo voluto accorciare (fino ad annullarle) le distanze spaziali attraverso un lavoro che ha visto coinvolti per circa quindici giorni più di trenta persone, tra studenti e docenti del Dipartimento di Didattica della Musica – dice Ferrante -. Ma siamo anche andati oltre. Ci siamo immersi nell’idea, e abbiamo inteso il progetto come un occasione per “livellare” le distanze professionali nell’ottica di una auspicabile relazione educativa “alla pari”. E abbiamo annullato anche le distanze temporali. Siamo infatti tutti “tornati …









