Cna Trapani: “Le nostre proposte per aiutare le imprese in crisi”

Una serie di aiuti per aiutare le imprese della provincia di Trapani disastrate dopo due mesi di lockdown. Le propone la Cna di Trapani che parla di “tessuto economico che ha bisogno di vicinanza e risposte precise e immediate”.

“Il solo rinvio di qualche mese delle scadenze fiscali, la riteniamo una misura insufficiente e futile. Per le nostre imprese chiediamo quindi l’azzeramento dei tributi locali per il periodo di chiusura, nonché azioni di sostegno che incoraggino ed incentivino la ripresa economica. Nello specifico chiediamo ai Sindaci delle nostre città”, si legge nella nota.

Ecco quindi le proposte di Cna Trapani per le imprese.

– l’azzeramento delle mensilità di TARI, TOSAP ed imposta sulla pubblicità, per i mesi di chiusura e/o per i periodi di notevole riduzione del volume d’affari;

– una consistente riduzione delle









