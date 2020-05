Castelvetrano, carburanti alternativi con il nuovo impianto Tenergy

Lunedì 18 maggio, apre una nuova stazione di servizio di Castelvetrano a marchio “Tenergy”. Un impianto di distribuzione carburanti altamente tecnologico, unico nel territorio, che rappresenta un modello di eccellenza in termini di mobilità sostenibile, punto di forza della rete Tantaro Energia Srl.

Il nuovo punto vendita di Via Marinella (nei pressi dell’Istituto Alberghiero) prevede un’offerta multiprodotto, che comprende oltre ai carburanti tradizionali (Super senza piombo e Gasolio) l’EcoGpl, (GPL ecologico), il metano e ricarica elettrica. L’EcoGpl o GPL ecologico è un prodotto altamente innovativo ed ecologico prodotto a Gela nella prima raffineria green in Italia in grado di trasformare materie prime organiche in biocarburanti di alta qualità.

Da subito saranno disponibili i prodotti tradizionali (Super senza piombo e Gasolio), l’EcoGpl e la ricarica elettrica. Inoltre, sono presenti soluzioni innovative di efficientamento energetico, l’impiego …









Leggi la notizia completa