Brescia: La sanificazione delle Strutture Sociosanitarie curata dall’Esercito Italiano

17 maggio 2020



l’Unità Specialistica 7° Reggimento Difesa CBRN “CREMONA” dell’Esercito Italiano conclude l’operazione di sanificazione delle strutture sociosanitarie presenti sul territorio di ATS Brescia iniziata il 22 aprile scorso.

Le attività di sanificazione hanno interessato 85 Residenze Sanitarie per Anziani (RSA) e 6 Residenze Sanitarie per Disabili (RSD) per un totale di 5.960 posti letto di RSA e 403 posti letto di RSD; l’intervento ha riguardato anche gli spazi comuni e le aree esterne perimetrali.

L’attività è stata pianificata ad un tavolo di lavoro condiviso tra ATS Brescia, l’Esercito Italiano, rappresentanti delle strutture sociosanitarie, l’Esercito russo, la Protezione Civile e il corpo degli Alpini, con l’obiettivo di mettere in maggiore sicurezza le persone ospitate nelle strutture e gli operatori che ogni giorno se ne prendono cura.

Oltre alle strutture









