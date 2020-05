Alcamo, avvocato precipita dal quarto piano: è grave 

Si trova ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo un uomo, un avvocato di Alcamo, 40 anni, funzionario all’Università di Palermo, che, in circostanze da chiarire, è precipitato dal quarto piano della sua abitazione. Lo riferisce l’emittente televisiva Alpa Uno.

L’uomo, per fortuna, è vigile e respira autonomamente, ma la prognosi sulla vita è compromessa, dopo il volo, di 15 metri, che ha fatto dalla sua abitazione di Via Nino Navarra.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era salito sul tetto dell’edificio per alcuni lavori di manutenzione, e la scala sulla quale si appoggiava si è ribaltata, facendolo cadere rovinosamente.

Ha riportato un trauma cranico, lesioni ai polmoni e ai reni, numerose fratture.









