Aggredito e rapinato un corriere a Castelvetrano da tre malviventi. Indaga la Polizia

Nel tardo pomeriggio di mercoledì un fatto grave si è verificato sul proseguimento della via Errante Vecchia , nel tratto che si congiunge con la provinciale per Marinella di Selinunte. Un corriere della UPS, E.M, originario di Carini, è stato bloccato, mentre si trovava a bordo del suo furgone,da tre malviventi che lo hanno costretto a scendere ed hanno cominciato a colpirlo con pugni e calci per rapinargli l’incasso delle consegne effettuate in quella giornata, una cifra pari a euro 2400. I banditi dopo aver minacciato l’uomo si sono fatti consegnare il cellulare, per evitare che lo stesso chiamasse aiuto, e lo hanno distrutto prima di dileguarsi. L’uomo in evidente stato di shock, dopo essersi ripreso si è recato presso il negozio di un conoscente ed ha chiamato la Polizia per denunciare l’accaduto.









Leggi la notizia completa