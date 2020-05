4 milioni di euro per il progetto di Social Housing a Mazara 2

«Per la prima volta viene concessa al nostro territorio, una grande opportunità che avrò cura di seguire con la dovuta attenzione.

È stata ritenuta ammissibile a finanziamento, l’istanza avanzata dalla Nostra amministrazione, per la realizzazione di un progetto di Social Housing con fondi della Comunità europea pari ad euro € 3.840.000,00; tale importo, verrà utilizzato per la riqualificazione dei due istituti scolastici di “Mazara 2” da anni lasciati al totale degrado, che saranno trasformati in alloggi popolari ed in un grande luogo di animazione sociale per i giovani del quartiere. Con il mio insediamento ho potuto costatare che mai nessuno, al di fuori dei proclami tipici da campagna elettorale, si è mai preso concretamente cura delle sorti di quella fascia debole di popolazione a cui va restituita dignità e che merita tutto il supporto e il pieno sostegno da parte della …









Leggi la notizia completa