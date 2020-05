Trapani, Uil Scuola e Irase riprendono i corsi di preparazione ai concorsi docenti

Uil Scuola e Irase Trapani ripartono con l’organizzazione dei corsi di preparazione ai concorsi ordinario e straordinario docenti 2020. Le lezioni al via dal 25 maggio.

E’ possibile manifestare il proprio interesse a ricevere informazioni sui percorsi formativi compilando il form qui, oppure contattando telefonicamente il 3474695096 (dalle ore 15 alle 18) o scrivendo alla pagina Facebook o all’email trapani.irase@gmail.com.

Le procedure concorsuali sono bandite a livello nazionale e organizzate su base regionale. I posti autorizzati per le nuove assunzioni della scuola inizialmente erano 49 mila, che dovrebbero salire a 78 mila con il cosiddetto “Decreto rilancio” atteso nelle prossime ore.

Per quel che riguarda la partecipazione al concorso straordinario è possibile partecipare, pena esclusione dalla procedura, in un’unica Regione. Relativamente a classi di concorso e tipologie di posto è consentito partecipare per non più di tre procedure: una sola classe di …









