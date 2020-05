Tabaccai pronti per la vendita mascherine, prezzo rimane 61cent

Dopo la continua disputa per la questione sulle mascherine chirurgiche arriva la notizia che queste saranno reperibili anche dai tabaccai, in confezione da venti.

Per Arcuri, Commissario per l’Emergenza, Federfarma, Asf e Federfarma Servizi, così come fa sapere ANSA, sono stati giorni di trattativa per cercare soluzioni alternative sulla questione della carenza dei dispositivi. Sul prezzo delle chirurgiche però nessuna novità rimarca Arcuri: “E’ 50 centesimi + Iva, ovvero 61 centesimi, e resterà quello. Purtroppo gli speculatori e altre categorie simili se ne dovranno fare una ragione”.

Nella conferenza stampa settimanale, il commissario Arcuri ha sottolineato che per una distribuzione, quella dei supermercati, la rete funziona ma per l’altra, quella che approvvigiona i farmacisti, non funziona.

“I cittadini vanno al supermercato e le mascherine le trovano – ha precisato il Commissario respingendo ancora le accuse delle ultime ore – Non …









