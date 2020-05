Siracusa: Introducevano telefonini all’interno del carcere

CAVADONNA: INTRODUZIONE CLANDESTINA DI TELEFONI CELLULARI E SOSTANZE STUPEFACENTI ALL’INTERNO DEL CARCERE. ARRESTATO UN AVVOCATO E TRASFERITI 5

DETENUTI DEL REPARTO ALTA SICUREZZA.

I finanzieri del Comando provinciale di Siracusa e la Polizia penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale stanno eseguendo in queste ore due misure cautelari personali, disposte dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un avvocato del foro del capoluogo aretuseo e di una donna residente in città.

Le due persone, in concorso tra loro, hanno consentito a un detenuto, ristretto presso il Reparto Alta Sicurezza del carcere “Cavadonna”, di approvvigionarsi, a più riprese, di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Agli arresti domiciliari un avvocato di Avola di 67 anni mentre, nei confronti della donna, una trentenne compagna del detenuto, viene applicata la misura cautelare dell’obbligo di soggiorno.

Le investigazioni, condotte dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di …









Leggi la notizia completa