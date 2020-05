Sicilia, non rispetta l’obbligo della chiusura festiva. La finanza chiude un negozio 

Domenica scorsa i finanzieri della stazione navale di Palermo, hanno chiuso un negozio di articoli per la casa il cui titolare non ha rispettato l’obbligo di chiusura dell’attività, previsto proprio per le giornate festive, per la quale è prevista una sanzione amministrativa che va da 400 a 800 euro nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea per un periodo massimo di 30 giorni.

Nelle more della definizione delle sanzioni, i militari procedenti hanno applicato d’ufficio, al fine di evitare la reiterazione della violazione, la chiusura temporanea dell’attività.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni o insidie alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle norme.









