Sicilia, Fava: “Liquidare le casse integrazioni modo utile per ricordare Falcone e combattere le mafie”

“C’è un solo modo per ricordare utilmente il 23 maggio il sacrifico di Giovanni Falcone: far sì che entro quella data le 40 mila domande di cassa integrazione in deroga siano state tutte integralmente lavorate dalla Regione siciliana. Sarebbe una risposta concreta ed efficace ad una criminalità mafiosa che sta cercando di cavalcare la crisi di liquidità delle aziende e l’emergenza sociale di decine di migliaia di famiglie.”

E’ questa la proposta che la Commissione antimafia regionale ha raccolto durante l’audizione di una rappresentanza di decine di imprese sociali e associazioni (da AddioPizzo a Moltivolti, da Arci a Le Freschette) e che la stessa Commissione ha fatto propria.

Lo comunica il Presidente Claudio Fava, secondo il quale “altrettanto urgente è il ripristino di un Fondo adeguato per le aziende vittime di estorsione.” “Esiste una buona legge dal 2008 – spiega Fava – ma la percentuale di aziende …









