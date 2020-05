Salemi, Segnalate diverse perdite idriche. Affidati i lavori

Salemi. Sono state molteplici le segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti alcune perdite idriche registrate all’interno del territorio comunale. Perdite che hanno creato non pochi disagi e che hanno portato l’Amministrazione ad avviare dei lavori urgenti di manutenzione.

Le condotte interessate sono in particolare quelle in contrada «Passo Calcara», e quelle in Via Marconi.

Nello specifico, in contrada «Passo Calcara», sulla strada vicinale denominata “Fileccia” è stata individuata la presenza di una copiosa perdita della condotta idrica, che provoca un sversamento di acqua che si riversa sulla strada comunale che porta alla Cantina «Musita», con notevoli disagi alla circolazione stradale ed ai cittadini della zona a cui viene preclusa la normale distribuzione di acqua potabile. In Via Marconi invece la presenza di un avvallamento nella sede stradale, fa presagire una notevole perdita idrica, che è la causa delle …









