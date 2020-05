Ripartiamo insieme: un tavolo per pensare la Città del domani

di Giuseppe Prode

Da soli siamo zoppi, ormai è accertato, viviamo una condizione che ci impone pensieri condivisi e se possibile dal basso per una maggiore crescita delle idee. Assisto fin dai primi giorni ad un profluvio di appelli di raccolta firme e qualcosa si è mosso, con lentezza ma si muove. Il mio amico Luca Bergamo (vicesindaco di Roma e Assessore alla Cultura) è stato il primo firmatario di un appello al Ministro Franceschini insieme ad altri suoi colleghi assessori: apprezzo il suo sforzo ma l’Italia è lunga e spesso pensieri condivisi da molti si scontrano con la famosa frase “è materia concorrente “ e in Sicilia che è terra di autonomia ante litteram ci vogliono azioni isolane ancorché echi che chissà quando arriveranno ai confini dell’impero.

E allora perché non ragionare tutti insieme – pubblico e privato – per ripartire …









Leggi la notizia completa