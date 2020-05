Poteva essere un brutto scherzo. Negativi i tamponi su due casi sospetti di Coronavirus a Marsala

Poteva essere un brutto scherzo, nel giorno in cui è stato dimesso l’ultimo paziente Covid dall’ospedale di Marsala.

Invece, fortunatamente, sono risultati negativi i tamponi su due casi sospetti di Coronavirus a Marsala.

Due persone questa mattina sono arrivate al nosocomio marsalese con la sospetta sintomatologia del Covid-19. La voce si è sparsa subito in città, generando paura per la ripresa dell’epidemia, ferma in provincia di Trapani. Da due settimane, infatti, non si registrano nuovi contagi ma solo guariti. In più sarebbe stata una brutta beffa nel giorno in cui è stato dimesso il signor Giuseppe, l’ultimo ricoverato Covid al “Paolo Borsellino” che da lunedì non sarà più Covid Hospital.

Fortunatamente, prima le tac toraciche, e poi i tamponi hanno dato esito negativo: non è Coronavirus.









