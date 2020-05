Peschereccio disperso, proseguono le ricerche dei tre uomini a bordo

Proseguono le ricerche del peschereccio “Nuova Iside”, disperso da ieri al largo di San Vito Lo Capo.

Dopo le richerche di questa notte, un elicottero dell’aeronautica militare di stanza al 37° Storno di Birgi si è alzato in volo alle 11:10 di questa mattina.

C’è molta preoccupazione in queste ore a Terrasini, Comune di origine dei tre marinai a bordo dell’imbarcazione, il comandante Matteo Lo Iacono, il figlio ed un cugino. Ieri avevano lanciato l’allarme alla capitaneria di porto, quando si sono trovati in mezzo al mare in tempesta a causa del forte vento di scirocco che imperversa da giorni sulla provincia di Trapani.









