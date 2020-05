Partanna, 36 soggetti in quarantena, 1 trovato fuori al proprio domicilio

Sono 32 i soggetti posti in quarantena che sono rientrati a Partanna, provenienti da fuori Regione, mentre 4 sono stati posti in quarantena “d’ufficio” perché familiari conviventi che non hanno potuto o voluto rinunciare al distanziamento sociale con il proprio congiunto così come disposto dall’Ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci. Come ricorda il sindaco Nicolò Catania, nei video messaggi, la quarantena è: fiduciaria, obbligatoria e controllata. Le forze dell’ordine hanno il diritto di controllare, nell’arco della giornata, che il soggetto si trovi nel domicilio indicato all’atto della registrazione, che ci siano le condizioni di distanziamento sociale con i restanti occupanti l’abitazione.

Nella giornata di giovedì 14 maggio, la polizia municipale di Partanna, ha denunciato e sanzionato uno di questi soggetti che non era all’interno dell’abitazione e che quindi non ha …









