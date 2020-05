Paceco, il Comune istituisce l’elenco degli avvocati 

Il Comune di Paceco viene dotato di un elenco di avvocati, dal quale attingere per gli incarichi di rappresentanza legale nei casi di giudizio riguardanti l’Ente.

Lo ha istituito l’Amministrazione comunale, approvando ieri le “linee guida per la gestione dell’elenco comunale dei professionisti cui affidare gli incarichi di patrocinio legale”.

Con la stessa delibera è stato approvato lo schema di disciplinare di incarico legale, demandando al dirigente del Settore I Affari Istituzionali, Salvatore Tallarita, la predisposizione degli atti in base alle linee tracciate e la sottoscrizione degli incarichi.

Con l’istituzione dell’elenco degli avvocati, si concretizza un obiettivo strategico per il 2020, individuato dal Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, con proprio provvedimento dello scorso gennaio.









