Mazara, progetto Reinventer Italia-Tunisia. Incaricati due esperti: costeranno 60 mila euro

Con determine sindacali n. 60 e 61 il Sindaco Salvatore Quinci ha conferito due incarichi di esperti per il progetto Reinventer finanziato dalla Regione Siciliana con i fondi comunitari del programma: IEV CT ITALIE TUNISIE 2014- 202.

Sulla base di 7 richieste di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza dello scorso 4 maggio il Sindaco ha conferito al dr. Fabio Roccuzzo l’incarico di esperto per attività di comunicazione e animazione (incarico da 31 mesi per un costo totale di euro 29mila 500). La scelta del Sindaco Quinci è caduta sul professionista originario di Caltagirone, che in passato ha già collaborato con il Comune di Mazara del Vallo nella qualità di direttore dell’associazione Focus Europe.

Tra i 5 candidati alla carica di di esperto per la realizzazione di un incubatore e di attività di rafforzamento delle imprese esistenti, la scelta del Sindaco Quinci è caduta su Concetto Cutugno di Catania, …









