Mazara. La Polizia di Stato arresta in flagranza di reato pregiudicato mazarese per tentato furto aggravato e ricettazione 

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Volante del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto UMINA Maurizio, classe ’69, mazarese con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

A seguito della segnalazione di strani rumori provenienti da un immobile sito lungo la Strada Statale 115, nei pressi di una ditta di materiale edile e movimentazione terra, gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto, ove tutto appariva nella norma. Tuttavia, giunti sul retro del capannone, gli agenti della Polizia di Stato si sono accorti che una parte di muro, nei pressi di una porta in ferro, era stata divelta, creando un varco piuttosto ampio. All’interno del locale adibito a magazzino, i poliziotti hanno sorpreso un uomo col volto travisato da un passamontagna nero ed alla guida di un carrello elevatore, mentre tentava di trainare verso l’esterno una cisterna contenente diverse centinaia …









