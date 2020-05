Matteo Renzi: Far ripartire il calcio una priorità

Avevamo detto settimane fa: bisogna organizzarsi per ripartire subito.

Oggi si capisce che chiedere di prepararsi per tempo non era un atto di irresponsabilità ma di responsabilità.

Chi si è attrezzato per tempo perderà meno posti di lavoro di noi.

E questa cosa mi scoppia in testa. Mi raccomando: bisogna correre, correre, correre.

Queste le news di Matteo Renzi sul suo blog :

1. L’emergenza sanitaria è finita. Speriamo sia finita per sempre, sicuramente è finita per adesso. Terapie intensive sotto quota 800 a fronte di diecimila posti: basta questo numero per capirlo, a dispetto di tutti coloro che giocano la carta della paura. Bisogna stare attenti, certo. Ma bisogna ripartire. L’emergenza sanitaria è finita, ma è iniziata quella economica. La produzione industriale italiana crolla del 28% a marzo, il PIL del 15%, nel primo semestre. Numeri devastanti e, purtroppo, peggiori del resto d’ …









