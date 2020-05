Nuove bici in sharing a pedalata assistita

La Giunta Palazzi, nella seduta tenutasi mercoledì 13 maggio, in via telematica, ha approvato la modifica alla convenzione con Aster srl per i servizi di mobilità sostenibile nella parte che riguarda il servizio di “bike sharing”.

Vista l’emergenza sanitaria Covid-19 in corso e dato che la cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza sanitaria necessita la revisione di alcune modalità di mobilità, al fine di contrastare una preannunciata contrazione e limitazione del trasporto pubblico locale (tra cui anche le navette che svolgono il servizio di trasferimento al centro-storico dai principali parcheggi di interscambio cittadini), l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno favorire l’utilizzo della bicicletta (in tutte le sue varianti) al fine di contrastare l’utilizzo massiccio dell’auto privata.

La Giunta pertanto ha ritenuto necessario, viste le nuove esigenze di mobilit& …









