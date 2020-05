“Le palestre riapriranno entro il 25 maggio”, lo ha detto il ministro Spadafora

“Proporrò di aprire i centri sportivi al massimo entro il 25 maggio e abbiamo avviato un protocollo al Comitato tecnico-scientifico. Dobbiamo fare in modo che tutte le strutture abbiano la possibilità di riaprire e far sì che il protocollo sia adattabile. Metteremo a disposizione delle risorse per attuare i protocolli. è stata destinata alle federazioni delle risorse del 5% per sport di base e ora quei soldi, 17 milioni, saranno destinati a sanare e attuare i protocolli”. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora durante un’informativa in Senato.

