Le chiese di preparano ad accogliere i fedeli

Chiese e sacrestie sanificate con l’intervento di una ditta specializzata e banchi distanziati per rispettare quanto previsto dalle disposizioni governative. L’Unità pastorale Maria Ss. della Salute-Maria Ss. Annunziata di Castelvetrano si prepara a riaprire i portoni delle due chiese da lunedì, quando si potrà tornare a celebrare con la partecipazione dei fedeli.

Nei giorni scorsi, dopo l’intervento di sanificazione, un gruppo di volontari ha provveduto alla risistemazione dei banchi distanziati tra di loro. Il parroco don Rino Randazzo ha fatto di più: ha disegnato la pianta della chiesa della Salute, indicando, con dei puntini gialli, i posti a sedere disponibili (qui sotto la pubblichiamo).

E a prepararsi per le messe con la partecipazione dei fedeli è anche l’Unità pastorale chiesa madre- San Giovanni Battista. «La ripresa della celebrazione eucaristica feriale e festiva rappresenta per tutta la …









