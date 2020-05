L’aeroporto di Trapani Birgi riparte con due nuove rotte per Cuneo e Milano Malpensa

Rotte per Cuneo e Milano Malpensa operate da Albastar – Da oggi, i biglietti saranno in vendita sul sito della compagnia aerea. Ombra: «Il management di Airgest non si è fermato nonostante il lockdown»

Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, comunica di aver concluso un accordo con la compagnia aerea Albastar, per due nuove tratte settimanali su Cuneo Levaldigi e Milano Malpensa, che prenderanno il via il 10 luglio e che saranno mantenute per tutta l’estate, con la possibilità di proseguire anche nella stagione invernale. I biglietti sono in vendita da oggi, venerdì 14 maggio, sul sito www.albastar.es. La tariffa parte da 49,99 euro, tasse e bagagli di cabina e stiva inclusi. Le nuove rotte da Trapani per Cuneo e Milano Malpensa Albastar è …









