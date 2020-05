La Diocesi di Trapani aderisce alla Giornata Mondiale della Preghiera

Domani 14 maggio 2020: giornata mondiale di preghiera, di digiuno, di opere di carità e di invocazione a Dio per l’umanità colpita dal coronavirus.

La proposta è arrivata dall’Alto comitato per la fratellanza umana composto da capi religiosi che si ispirano al “Documento sulla fratellanza umana”, firmato da papa Francesco e dal grande imam di al-Azhar il 4 febbraio 2019. L’appello alla preghiera esorta i fratelli che credono in Dio creatore a dedicare la giornata di giovedì 14 maggio alla preghiera per il mondo attanagliato dalla pandemia e sollecita i leader religiosi e tutte le persone nel mondo «a rispondere a questo invito umanitario e a rivolgersi a Dio a una sola voce, perché preservi l’umanità, la aiuti a superare la pandemia, le restituisca la sicurezza, la stabilità, la salute e la prosperità, e renda il nostro …









