[Emergenza Covid 19] Dl Rilancio, comuni siciliani ex ‘zone rosse’ ignorati

I sindaci: “Stupore, delusione e rabbia”

SALEMI – I sindaci dei comuni siciliani di Salemi (Trapani), Villafrati (Palermo), Agira e Troina (Enna), che per quaranta giorni sono stati dichiarati ‘zona rossa’ a causa dell’emergenza Covid-19, esprimono “stupore, delusione e rabbia” dopo avere appreso che i propri territori “non sono stati presi in considerazione dal governo nazionale” per le misure di sostegno economico decise nell’ambito del decreto legge ‘Rilancio’.

Domenico Venuti, sindaco di Salemi, con i colleghi Franco Agnello (Villafrati), Maria Gaetana Greco (Agira) e Sebastiano Venezia (Troina) a fine aprile avevano scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per chiedere l’assegnazione di risorse aggiuntive con l’obiettivo di mitigare gli effetti economici del blocco totale delle attività imposto a causa del coronavirus.

“Nonostante quella richiesta fatta pervenire al …









Leggi la notizia completa