Elicottero dell’Aeronautica Militare impegnato nella ricerca di un peschereccio disperso

Un elicottero HH-139A dell’82° Centro<SAR (Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato nella notte dall’aeroporto di Trapani per aggiungersi al dispositivo di ricerca in favore del peschereccio “Nuova Iside” di Terrasini, disperso nel tratto di mare tra San Vito Lo Capo e Ustica.

L’equipaggio in prontezza d’allarme H24 ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE) che ha attivato il personale del Centro SAR di Trapani a seguito della richiesta pervenuta dal M.R.S.C. – Maritime Rescue Sub Center – della Guardia Costiera.

L’elicottero è decollato alle 23:45L di ieri 13 maggio ed ha effettuato oltre 2 ore di ricerca a bassa quota sul mare, con l’ausilio dei visori notturni, in cooperazione con …









