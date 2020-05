Ed ecco le ronde. A Marsala e Mazara “Guardie Ambientali” per evitare assembramenti

Una sorta di ronde, ma non è chiaro a che titolo gireranno per Marsala e Mazara. Lo scopo è quello di evitare assembramenti, ma non è che rischiano di crearlo anche loro?

Sono le “Guardie Ambientali Centro Italia”, un’associazione i cui volontari in provincia di Trapani a partire da domenica 17 maggio, e per tutte le Domeniche “saranno impegnati gratuitamente in giro nel territorio di Marsala e Mazara del Vallo al fine di poter non solo garantire il rispetto dell’ ambiente ma anche per far evitare gli assembramenti dei cittadini in zone balneari, nei lungomari e in prossimità di spiagge”.

Che funzione avranno e a che titolo faranno questi controlli? Saranno semplici “moralizzatori”?

Il Comandate Provinciale Ten. Aldo Sciacca, invita “tutti i cittadini ad avere rispetto dell’ ambiente ed indossare mascherine e guanti dove ne sia l’ effettiva necessità e di rispettare il distanziamento …









