Covid-19, dimesso l’ultimo paziente nel trapanese. Ecco il bollettino ASP

E’ stato dimesso oggi l’ultimo paziente del Covid-hospital di Marsala. L’uomo, un 67enne di Trapani, ex vigile del fuoco in pensione, ha lasciato la struttura sanitaria dopo 66 giorni di permanenza. “Non ho avuto paura – ha detto al momento delle dimissioni – ho avuto totale fiducia nei sanitari che mi hanno tirato fuori da un incubo con attenzione e altissima professionalità”.

L’ospedale si avvia adesso alla normale funzionalità come annunciato nei giorni scorsi dall’Assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel corso della sua ultima visita a Marsala.

I dati parlano chiaro: negli ultimi 15 giorni la provincia di Trapani non ha registrato nuovi casi di Covid-19: questo vuol dire, stando ai parametri dell’Oms, secondo i quali sono necessari 28 giorni consecutivi a 0 contagi per dichiarare chiusa una pandemia, avere già esaurito il primo ciclo di incubazione …









