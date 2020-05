Coronavirus, sempre più guariti in Sicilia (+46) e meno ricoveri (-10)

Aumentano ancora i guariti dal Coronavirus in Sicilia. Sono 1249 in totale, con un aumento nelle ultime 24 ore di 46 persone. Sono invece 10 le persone in più che sono state dimesse dagli ospedali che, attualmente vedono ricoverati 215 pazienti. Nelle ultime 24 ore c’è stato un decesso.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 111.137 (+3.146 rispetto a ieri), su 99.900 persone: di queste sono risultate positive 3.366 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.854 (-35), 1.249 sono guarite (+46) e 263 decedute (+1).

Degli attuali 1.854 positivi, 215 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 12 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.639 (-25) sono in isolamento domiciliare.









