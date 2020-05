Coronavirus, Marsala: oggi viene dimesso anche l’ultimo paziente 

Anche l’ultimo paziente viene dimesso oggi al Covid – hospital di Marsala. Le dimissioni sono previste in mattinata. L’uomo, ricoverato nel reparto covid, era rimasto da solo in tutta la struttura, dopo le dimissioni del paziente di Alcamo che era in terapia intensiva.

Si avvicina pertanto per il “Paolo Borsellino” di Marsala il ritorno alla normalità. Da lunedì l’ospedale dovrebbe tornare ad ospitare gradualmente i vecchi reparti, con l’aggiunta di una terapia intensiva rafforzata per l’emergenza covid. Ieri l’Asp aveva inizialmente smentito che il 18 Maggio ci sarebbe stata la riapertura dell’ospedale, ma poi è ritornata sui suoi passi.









