Coronavirus, c’è il decreto “Rilancio” da 55miliardi. Crollano i malati, boom di guariti

C’è il decreto da 55miliardi di euro per fra fronte alla crisi economica causata dall’epidemia da Coronavirus, lo ha annunciato ieri sera il premier Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Doveva essere approvato per Pasqua, si chiamava “Aprile”, con il passare del tempo ha cambiato nome in “Maggio”, ora ha assunto il nome definitivo di “Rilancio” e avrà i suoi effetti nel mese di giugno, ma finalmente c’è l’accordo, ora toccherà al parlamento dare l’ok finale.

“Vi posso assicurare che ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo di dover intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po’ di tempo ma posso assicurarvi che non abbiamo impiegato un minuto di più di quello strettamente necessario per un testo cosi complesso”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo l’approvazione del dl Rilancio. Il premier ha ricordato anche che per ora “i trasferimenti tra …









Leggi la notizia completa