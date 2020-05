Castelvetrano: prendeva il reddito di cittadinanza e gestiva un traffico illecito di rifiuti 

Prendeva il reddito di cittadinanza, però gestiva un traffico di rifiuti a Castelvetrano.

Si tratta di un imprenditore, scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha notificato per il tizio, e per un altro collega “imprenditore” la misura del divieto di svolgere attività di imprese, e ha sequestrato anche la discarica che gestivano.

La Finanza ha ricostruito l’intero circuito illegale, dimostrando come i due imprenditori, avvalendosi di soggetti economici (una ditta individuale ed una società di comodo a cui la prima aveva fittato il ramo d’azienda) non iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e privi di qualsiasi autorizzazione alla raccolta, al trasporto, allo stoccaggio ed al recupero dei rifiuti, dal 2013 al 2018 abbiano organizzato e gestito un rilevantissimo traffico illecito di materiale ferroso (pari a circa 10 milioni di kg e comprensivo di

importanti quantitativi di rame), anche grazie alla connivenza di circa 140 …









Leggi la notizia completa