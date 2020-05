Castelvetrano, il Comune paga i debiti per le forniture elettriche

Con due delibere la Giunta municipale di Castelvetrano ha approvato ha regolarizzato i debiti che aveva per la fornitura di energia elettrica. Il Comune risparmierà quasi 290 mila euro.

“Enel Energia” aveva un credito da parte del Comune di 752.367,17 euro e lo ha ceduto alla “Polluce Spe”. Il Comune si è accordato per il pagamento risparmiando gli interessi di 34.343.22, dal totale dovuto (752.367,17) beneficerà di un taglio di 74.761,22 euro e potendo estinguere a rate senza avere applicati gli interessi.

Altro accordo è stato fatto dal comune “City Green Light”, la società che si occupa dell’illuminazione pubblica di proprietà comunale. Per due anni, 2018 e 2019, l’ente locale deve alla società 1.394.700,59 euro. Con un’altra delibera approvata dall’Amministrazione comunale si è raggiunto un accordo tra Comune e “Banca Sistema Spa” (società alla quale, intanto, & …









