Birgi, ecco i voli da Luglio: ritorna Alitalia, ci sono nuove rotte, e Ryanair …

Da Luglio anche l’aeroporto di Trapani Birgi dovrebbe tornare ad una “normalità”. Viaggiare sarà un po’ complicato, si prevedono regole stringenti per evitare contatti e assembramenti, ma si potrà volare. E come?

Innanzitutto c’è una nuova compagnia aerea. Ne abbiamo parlato ieri. Si tratta della Albastar, che effettuerà collegamenti con Milano Malpensa e Cuneo a partire da 50 euro.

Si inizia il 10 Luglio con un volo settimanale, tutti i venerdì, con questi orari

MXP TPS 14:00 15:40

TPS CUF 16:30 18:05

CUF TPS 18:55 20:30

TPS MXP 21:20 23:10

Dal 27 Luglio si potrá viaggiare agli stessi orari anche i Lunedì.

E poi c’è Alitalia. Sono di nuovo acquistabili sul sito Alitalia i voli giornalieri diretti Trapani-Roma Fiumicino e Trapani-Milano Linate con partenza 1 Luglio 2020. I prezzi partono da 80 euro.

Dal 1° Luglio dovrebbero partire anche i voli Blue Air per Torino. Biglietti da 18 euro.

E Ryanair? …









