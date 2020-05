Antonio David: “Gli incendi non aspettano i Forestali, la natura fa il suo corso”

Inizia a farsi sul serio la situazione incendi in Sicilia e lo si vede in questi giorni dove in prossimità di allerte meteo si innalza anche il rischio di avere incendi a catena. Lo si è notato ieri in provincia di Palermo , tra Altavilla,Tusa fino a Collesano sulle Madonie e dove certamente continueranno in questi giorni di afa e venti di scirocco.



Subito in volo i Canadair con un accordo già firmato in convenzione e mezzi aerei utili in quei posti ove è difficile arrivare con i mezzi a piedi. Bisogna però confermare sempre gli stessi problemi degli anni passati e cioè quelli dei ritardi sulla fase di prevenzione , vista che ormai la natura cammina in proprio. Ritardi come ci conferma Antonio David di ForestaliNews – “Ormai siamo abituati a questo ritardo e a dirla tutta siamo insensibili al fattore di prevenzione, in …









