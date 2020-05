Alcamo, le guardie ambientali in servizio. Riaprono i mercatini

E’ partito il Servizio delle Guardie Ambientali convenzionate con il Comune di Alcamo per la cura e la salvaguardia degli spazi verdi cittadini.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “grazie alla collaborazione delle guardie ambientali, attivate a seguito della convenzione sottoscritta dagli uffici competenti, possiamo potenziare la vigilanza nelle aree verdi del territorio comunale; il servizio garantisce la sicurezza della fruizione da parte di famiglie e bambini nel rispetto delle disposizioni previste dal governo sul distanziamento sociale”.

Riaprono i mercatini

La DIREZIONE 1 – Sviluppo Economico Territoriale AREA 1 Attività Produttive ha disposto la riapertura del mercato settimanale del mercoledì limitatamente agli operatori del settore alimentare e del mercato dei produttori agricoli del venerdì che finora sono rimasti chiusi in ottemperanza alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Adesso i Decreti Ministeriali del mese di aprile dispongono che le attivit& …









Leggi la notizia completa