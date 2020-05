A TU PER TU. Marco Campagna: “Basta accuse, Alfano inizi a dare risultati concreti”

Sorseggia un caffè nel suo Ufficio di avvocato. In questa Fase 2 anche i legali si sono messi in movimento per riaprire i propri studi e iniziare a ricevere i clienti. Ma anche per loro sarà dura. Marco Campagna, 48 anni, Segretario provinciale uscente del Partito democratico, siede in consiglio comunale a Castelvetrano.

Segretario, cosa cova col M5S?

«Nulla, neppur un “fidanzamento”…(sorride). Siamo opposizione politica all’attuale Amministrazione e tale rimarremo».

C’è chi legge la vostra partecipazione al Tavolo anticrisi come un segnale di dialogo…

«Abbiamo detto sì a una richiesta pervenuta dall’Amministrazione comunale a tutti i gruppi politici. A quel Tavolo discutiamo dei problemi attuali che stiamo vivendo e cerchiamo di trovare soluzioni. Bisogna essere rappresentativi e responsabili del ruolo che si ricopre. Stare a casa e criticare serve a poco».

Da 2 mesi …









Leggi la notizia completa