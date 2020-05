Truffe e furti a sacerdoti, 5 arresti e 5 denunce a Vercelli

Scoperte truffe e furti ai danni di anziani sacerdoti per oltre 100mila euro; è il risultato dell’operazione “Angeli e demoni” portata a termine questa mattina dalla Squadra mobile di Vercelli. Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari e altre cinque denunciate per ricettazione e riciclaggio.

Le indagini sono partite a dicembre scorso a seguito di una rapina compiuta in una chiesa di Casale Monferrato (Alessandria) in cui era stato sottratto un portafoglio ad un’anziana signora. In seguito i poliziotti hanno identificato i componenti del gruppo criminale responsabili anche del furto in abitazione ai danni del parroco 82enne di una chiesa in provincia di Cuneo.

Dopo aver rubato la chiave dell’abitazione del prelato, il gruppo si era introdotto all’interno dell’appartamento e si era impossessato, staccandoli dalla matrice, di numerosi assegni, poi falsamente compilati e cambiati …









Leggi la notizia completa