Trapani riparte…in salute. Il messaggio del sindaco Tranchida

“Dal 16/4 – dichiara il sindaco Tranchida- non si registrano contagi in provincia di Trapani. Secondo l’OMS, dopo il 2′ ciclo d’incubazione (dal 16/4 al 14/5 = 14gg + 14gg) si può dichiarare conclusa una pandemia.

Certamente, la provincia di Trapani non è un’isola! Viviamo in una dimensione regionale, nazionale, europea e mondiale e dunque non possiamo abbassare certamente la guardia, non solo per rispetto dei sacrifici delle nostre comunità così come del sistema paramedico, della sicurezza, del volontariato, a cui siamo grati, ma anche in memoria dei 5 morti trapanesi, oltre 30.000 italiani e centinaia di migliaia di persone nel mondo.

Trapani oggi può e deve ripartire con la speranza della salute, in primis, sapendo che la convalescenza socio-economica sarà lunga e difficile. Il sogno ed insieme l’obiettivo, la riapertura dell’aeroporto e poter reclamizzare la nostra terra gridando al mondo …









Leggi la notizia completa