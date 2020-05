Trapani, la morte di Mario Papa. Oggi l’autopsia

Verrà eseguita oggi pomeriggio l’autopsia sulla vittima dell’incidente stradale verificatosi in via Fardella. A perdere la vita, Mario Papa di 53 anni.

L’esame medico-legale dovrà accertare le effettive cause del decesso. Mario Papa, infatti, era riverso sull’asfalto quando è stato travolto da un’auto.

Forse era ubriaco, forse è stato colto da malore. La tragedia si è consumata nella notte tra domenica e lunedì. Quando sono scattati i soccorsi per Mario Papa ormai non c’era più niente da dare.

A dare l’allarme è stato il conducente che ha fermato una pattuglia de La Vigilanza impegnata nei servizi di controllo delle attività commerciali abbonate. In via Fardella poi sono giunti i carabinieri chiamati a far luce sulla vicenda.









