Trapani, il vento danneggia la palestra di Via Convento San Francesco di Paola

Il forte vento che sferza da stanotte il capoluogo sarebbe la causa del cedimento di una piccola porzione del tetto della grande palestra incompiuta di via Convento San Francesco di Paola. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per effettuare i controlli del caso. Circolazione stradale interrotta in considerazione delle verifiche strutturali in corso. Da troppi anni i residenti della zona segnalano le condizioni di grave abbandono di quella che ormai non può che essere una struttura da demolire.









