Trapani, i domiciliari a Ciccio “Pummaroro”: la lettera dei coniugi Salone 

Dopo la storia pubblicata da Tp24 (qui l’articolo), Con una lettera, inviata al capo del Dap Dino Petralia e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, i coniugi Renato Salone e Francesca Paola Maltese, entrambi medici, chiedono la revoca degli arresti domiciliari per Francesco Cammareri detto Ciccio Pummaroro che, assieme ad altri complici ancora ignoti, face irruzione nella loro villa, picchiandoli, sequestrandoli e derubandoli. Di recente l’indagato ha lasciato le carceri, facendo rientro nel suo quartiere: San Giuliano dove si fa chiamare “padrino” millantando contatti con esponenti di Cosa Nostra.

La rapina venne messa a segno nella notte tra il 20 e il 21 gennaio del 2019. Francesco Cammareri era già agli arresti domiciliari in quanto una commissione medico lo dichiarò non vedente, Nonostante questo handicap, però, partecipò al “colpo”. Incastrato dal Dna rinvenuto in una sigaretta non fumata e trovata nell& …









