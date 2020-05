Trapani Comix: un video pieno di guest star per la raccolta fondi benefica

Tanti amici del Trapani Comix si sono uniti per creare una clip per la raccolta benefica lanciata dagli organizzatori dell’evento che avrebbe dovuto svolgersi l’8, 9 e 10 maggio.

In ordine di apparizione: Domenico Centamore, Marco Merrino, i Nerd Attack, Luca Panzieri, Don Alemanno, Giorgia Vecchini, Gianluca Iacono, Fabrizio Biggio, Maurizio Merluzzo, Cristina D’Avena, Angela Grignano e Matteo Volpe, si sono uniti per aiutare la popolazione trapanese.

I fondi raccolti saranno destinati alla campagna “Carrello solidale”, organizzata d’intesa tra il Comune di Trapani e il comitato territoriale della Croce Rossa Italiana, per rispondere al grido disperato di chi ha bisogno di generi di prima necessità, alimentari in primis.

«Torneremo a vivere il Trapani Comix. Ma adesso è tempo di aiutare, è tempo di donare» affermano Erick Cannamela, Jhonny JXJ e Francesco Tarantino.

Per questa campagna, il Trapani Comix si è









