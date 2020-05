Trapani Calcio: dopo 45 anni, si dimette il dottor Mazzarella

Dopo 45 anni di attività all’interno dello staff sportivo granata, il dottor Giuseppe Mazzarella ha rassegnato le dimissioni dal Trapani Calcio. Insieme a lui ha deciso di lasciare l’incarico di medico sociale anche Ettore Tocco, tra le fila granata dal 2010. Una decisione molto difficile, presa alla luce del possibile futuro protocollo annunciato dal Ministro dello Sport Spadafora, che darebbe a capo dei medici societari la responsabilità penale sulla vigilanza dello stato di salute dei tesserati delle squadre, nel caso in cui dovessero riprendere gli allenamenti ed eventualmente i campionati. Un fulmine a ciel sereno in casa Trapani, che oggi vede allontanarsi non solo un dottore dalle grandi doti professionali e umane, ma anche e sopratutto un pezzo di storia di questa società. Dagli anni settanta, quando il dottore trapanese è entrato a far parte della famiglia granata, sono passati decine di allenatori, calciatori, presidenti …









